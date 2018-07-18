Призывают защищать родную землю: около Горловки у врага новое подкрепление

Около Горловки в подкрепление к врагу на передовую заехала группа снайперов. Также у оккупантов недавно прошла ротация.

Неподалеку от временно оккупированной Горловки о хлебном перемирие украинские военные разве что только слышали. Враг ежедневно стабильно открывает огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Однако определенное затишье есть, говорят бойцы Королевской бригады. До этого оккупанты использовали значительно шире арсенал вооружения.

Также украинские военные слышат передвижения техники. Говорят, российско-террористическим подразделениям подвозят боеприпасы. И ночи не проходит без работы вражеского беспилотника.

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А еще, сообщает разведка, оккупанты боятся наступления украинских военных.

Но не только техника все время перемещается по ту сторону линии соприкосновения.

Стреляют разрывными пулями крупного калибра.

Но, несмотря на это, украинские военные готовы к любому варианту развития событий. И призывают идти защищать родную землю от врага.

К слову, стреляют в воздух, давят на нервы: боевики палят по Авдеевке.

Опубликовано Июль, 18 в 19:40



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