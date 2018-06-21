Закон о нацбезопасности: для чего он Украине и что изменит

Быстро рассмотрев на утреннем заседании более 200 поправок и предложений, народные избранники под наблюдением секретаря СНБО Александра Турчинова довольно дружно нажали зеленые кнопки ЗА закон О национальной безопасности Украины.

Принятый документ предусматривает отмену 3-х отдельных законов: об основах национальной безопасности, гражданском контроле над военными и правоохранительными органами, и организации оборонного планирования.

Согласно принятому закону: уже с 2019 года в Украине должно быть гражданский министр обороны и его заместители, а назначать их будут в парламенте. А вот должности начальника Генерального штаба и Главнокомандующего вооруженных сил будут разграничены. Назначать и освобождать Главнокомандующего будет Президент.

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Также законом устанавливается парламентский контроль за деятельностью Службы безопасности Украины. Это не только реформирование вооруженных сил Украины, это и приведение их в соответствие со стандартами НАТО. Украина и ВРУ определила стратегическим направлением нашего государства – вступление в НАТО.

Петр Порошенко заявил, что европейская и евроатлантическая интеграция – неизменный курс Украины, который необходимо закрепить в Основном законе нашего государства.

Также на утреннем заседании народные избранники фактически дали старт созданию Высшего Антикоррупционного суда. Сначала депутаты включили в повестку дня, а затем и приняли два закона, позволяющие начать реальное создание Антикоррупционного суда Украины. Чисто технический документ поддержали 265 слуг народа.

К слову, Гройсман заявил, что правоохранители готовят провокации против премьера и министров.

Опубликовано Июнь, 21 в 22:04



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