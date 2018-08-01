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Залез посмотреть: в Черкасской области мальчик едва не погиб в электроподстанции

Чрезвычайная ситуация в Черкасской области: открытая электроподстанция едва не убила ребенка. В городе Ватутино 9-летнего мальчика ударило током в десять тысяч вольт.

Мальчик с товарищем играли возле станции и из любопытства залезли в нее. Сейчас Юрий в реанимации в тяжелом состоянии.

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Об открытой подстанцию власти города знали, и только после инцидента закрыли вход, а энергетики оправдываются, что подстанции – лакомый кусок для воров. Их постоянно разворовывают, выносят металлы, сливают масло, и они не успевают срочно всюду латать дыры.

Ранее Факты ICTV писали о мосте смерти на Прикарпатье, которым приходится ходить и ездить людям на работу.

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