Привлечь людей к развитию своих сел: проект Виталия Жеганского в Новых лидерах

Децентрализация в Украине стартовала 4 года назад. Однако до сих пор не все понимают, как реформа работает. Приобщить жителей Днепропетровщины к участию в жизни территориальных общин – такую ​​задачу перед собой поставил Виталий Жеганский. Работает над просветительским проектом уже почти полтора года.

Всего в Днепропетровской области образовали 61 территориальную общину, проект Виталия Жеганского охватывает четырнадцать из них – это почти каждая четвертая ОТО. К ним – приезжает с тренингами и семинарами – дает пошаговые инструкции: как обычным людям эффективно взаимодействовать с местными властями.

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Любимовская ОТО объединилась в январе этого года. Она небольшая – всего 3700 жителей. Небольшой и бюджет – 20 миллионов гривен в год. Но даже за эти деньги, при правильном планировании, можно решить проблемы с транспортом, энергоэффективностью и даже – с централизованным водоснабжением.

Только за прошлый месяц вместе с командой Виталий Жеганский провел четырнадцать двухдневных семинаров в общинах Днепропетровщины. Результат – десятки проектов, которые сейчас успешно воплотили в жизнь. Объяснить людям, как улучшить качество жизни в объединенных общинах – главная цель проекта Виталия Жеганского. Тогда, уверен мужчина, уменьшится и количество тех, кто выезжает из Украины жить за границу.

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Опубликовано Август, 10 в 12:01



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