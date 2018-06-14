Вместо дорог – Венеция! Черновцы и Хмельницкий ушли под воду

Черновцы сегодня утром снова накрыл мощный ливень. Уже без града и урагана, но осадков выпало столько, что дороги снова превратились в реки.

На десятках улиц потопы, машины по окна в воде. Затопило снова и железнодорожный вокзал, только вчера вечером там откачали воду от предыдущего ливня.

Также в Черновцах стали все троллейбусы, поэтому люди шли на работу пешком. Сейчас дождь уже закончился, но синоптики предупреждают о новых погодных испытания.

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Также ливень да еще и с градом прошлись Хмельницким – буквально за считанные минуты город превратился в Венецию – затоплены десятки улиц.

Сначала под воду ушел центр города, а затем и окрестности. Такая ситуация там каждый год, потому что ливни канализации не могут справиться с большими потоками воды.

Завтра в Хмельницком ожидают ухудшения погодных условий. А также грозы, шквальный ветер и град будут на западе и в центре Украины.

К слову, в течение ближайших суток есть опасность гроз, шквалов и ливней в нескольких областях Украины.

Опубликовано Июнь, 14 в 22:22



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