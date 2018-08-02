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Вместо игрушек – борьба за жизнь: 5-летняя девочка стремительно теряет зрение

Она должна была мечтать об игрушках или велосипеде, как все дети, но на самом деле мечтает выжить и родить кучу детей.

5-летняя Амина с Сумщины уже год борется со страшным недугом – злокачественной опухолью головного мозга.

Поддается лечению недуг трудно, да еще и давит на глаза, и девочка стремительно теряет зрение.

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На лечение Амины нужны средства, однако мама уже выбилась из сил – воспитывает девочку одна, семья просто выживает на детскую пенсию.

Помочь Амине: 5168 7573 5478 9200

Мама Амины: Кулешова Маргарита Александровна

Напомним, в Черкасской области мальчик едва не погиб в электроподстанции.

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