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С молнии и вымоченная в горячей сыворотке: секреты создания трембиты

Вместо мобильного телефона – трембита. На Закарпатье до сих пор пользуются этим удивительным музыкальным инструментом.

Здесь умеют различать по интонации, когда трембита звучит грустно, а когда весело. Единственное, что мастеров, которые их изготавливают меньше. Один из них, житель горного поселка Межгорье, раскрыл секреты создания этого чудо-инструмента.

Для трембит мастер использует только дерево-грозу. Это ель, в которую попала молния. Ее тщательно ищет в горах. Потому что сделана из такого материала трембита – звучит лучше.

Вся работа мастера – ручная. Сначала из колоды вырезает заготовку для трембиты, придает ей форму. Длина – три метра. Чтобы вытесать трембиту изнутри, дерево раскалывает пополам.

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Сердцевину с обеих половинок удаляет аккуратно, чтобы стенки по всей длине были только два миллиметра толщиной.

Вырезанные стамесками половинки Василий вымачивают в горячей сыворотке из овечьего молока.

К слову, на Львовщине прошел этнофестиваль на честь Ивана Франко.

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