Замки, крепости и особняки – Украина и Польша снимут фильмы о памятниках архитектуры
Чрезвычайные прелести Хотина и величие Каменец-Подольской крепости – в двухминутном сюжете.
Это видоепутеводитель, который создали польские и украинские историки. Из этих двух городов стартует уникальный кинопроект Украина и Польша. По следам исторического наследия.
В 100 мини-фильмах покажут сотню известных и не очень имений, усадеб, замков и крепостей, которые строили и совершенствовали во времена Речи Посполитой.
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Более 700 тыс грн на реализацию дало Министерство иностранных дел Польши. Поэтому команда историков и техработников взялись за дело.
В сериале покажут 100 памятников периода Речи Посполитой, которая существовала на территории Украины, Беларуси, Польши и Литвы.
Тогда строили монументальные костелы, имения и крепости. Основная работа – съемки дроном. Тексты пишут историки.
Все мини-фильмы озвучат на 3-х языках – польском, украинском и английском. Первые серии покажут уже в конце лета национальные каналы.
К слову, хорошо ли вы знаете культурное наследие Украины, покажет тест Фактов ICTV.