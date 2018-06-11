Замки, крепости и особняки – Украина и Польша снимут фильмы о памятниках архитектуры

Чрезвычайные прелести Хотина и величие Каменец-Подольской крепости – в двухминутном сюжете.

Это видоепутеводитель, который создали польские и украинские историки. Из этих двух городов стартует уникальный кинопроект Украина и Польша. По следам исторического наследия.

В 100 мини-фильмах покажут сотню известных и не очень имений, усадеб, замков и крепостей, которые строили и совершенствовали во времена Речи Посполитой.

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Более 700 тыс грн на реализацию дало Министерство иностранных дел Польши. Поэтому команда историков и техработников взялись за дело.

В сериале покажут 100 памятников периода Речи Посполитой, которая существовала на территории Украины, Беларуси, Польши и Литвы.

Тогда строили монументальные костелы, имения и крепости. Основная работа – съемки дроном. Тексты пишут историки.

Все мини-фильмы озвучат на 3-х языках – польском, украинском и английском. Первые серии покажут уже в конце лета национальные каналы.

К слову, хорошо ли вы знаете культурное наследие Украины, покажет тест Фактов ICTV.

Опубликовано Июнь, 11 в 15:33



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