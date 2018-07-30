Замки, мистические озера и тоннель любви: что посмотреть в Ровенской области и цены

Путешествие Ривненщиной не оставит равнодушным даже искушенного туриста. Тур вокруг городка Клевань. Древние костелы и замки, мистические озера, родина Пересопницкого Евангелия и известный на весь мир тоннель любви. Все это можно объехать за день – и впечатлений останется море.

Начать путешествие можно с легендарного тоннеля любви в поселке Клевань. Это романтическое место протяженностью почти 5 километров – известное на весь мир. Благодаря необычайной красоте и мистическим легендам.

Клеванский замок – одно из ста чудес Украины. Но о былой славе сооружения напоминают только руины. А вот костел Благовещения сохранился лучше – это самый большой на Ровенщине римско-католический храм в стиле раннего барокко. В подземелье недавно нашли усыпальницу князей Черторийских.

Смотрите: Бездорожье и вода на вес золота: проблемы туристической Сходницы

Неподалеку – одно из самых мистических мест в Клевани – озеро Бездна вблизи бывшего мелового карьера. Его глубину до сих пор никто не исследовал.

Эти туристические объекты примерно на одинаковом расстоянии между Ровно и Луцком. Можно все увидеть во время экскурсии всего за 220 гривен. Обед в местных ресторанах – еще 200. В кафе – дешевле. Ночевка стоит 300 гривен.

Напомним, на Прикарпатье есть уникальные, и даже таинственные скалы, которым более миллиона лет.

Опубликовано Июль, 30 в 11:05



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.