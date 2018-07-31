Заказное убийство? Кто и за что застрелил добровольца Виталия Олешко

Виталий Олешко с псевдо Сармат – общественный активист, доброволец батальона Нацгвардии Донбасс, который в 14-м под Иловайском прошел русский плен, погиб сегодня среди белого дня от двух пуль в спину. Его друзья говорят – врагов у него было немало.

Все произошло сегодня в половине первого дня во дворе отеля на глазах жены и друга. Убийца, сделав выстрелы из охотничьего ружья в затылок и спину, убежал на красной Таврии, которую впоследствии найдут пустой за несколько кварталов. Убийцу пытались остановить выстрелом из травматического оружия, однако напрасно. Полиция на территории Запорожской и Донецкой областей ввели план перехвата Сирена.

По предварительной информации преступников было двое, стрелок имеет бороду. Событие всколыхнуло общественность, близкие погибшего уверены – убийство заказное, но обвиняют местную власть, с которой у погибшего были конфликты. Сам Сармат утверждал, что располагает информацией о коррупционных схемах многих.

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Несколько минут назад, руководитель полиции Одесской области сообщил, что неподалеку Мелитополя удалось задержать убийцу. Версии и мотивы преступления правоохранители обещают раскрыть позже.

В Бердянске застрелили участника АТО и общественного активиста Виталия Олешко с псевдо Сармат.

За час до гибели Виталий Олешко вышел в прямой эфир в Facebook и рассказывал о бездеятельности городских чиновников по уборке мусора в курортном городе. До этого участвовал в событиях на Востоке Украины в рядах добровольческих батальонов под позывным Сармат, попал в плен под Иловайск. После освобождения вернулся в родной город. Был награжден орденом за мужество 3-й степени.

К слову, убийство Сармата: что известно о добровольце Олешко.

Опубликовано Июль, 31 в 19:46



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