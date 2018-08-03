Заработали на мусоре 12 тыс. Как священник научил селян сортировать отходы

Отец Василий, он священник в поселке Большевцы на Прикарпатье. Себе поставил задачу – очистить землю не только от грехов, но и от мусора. Вот уже десятый год учит паству, как сортировать мусор.

Усилиями экологического бюро Ивано-Франковской епархии Украинской греко-католической церкви в двухтысячных Болшовцах обустроили аж 11 площадок со специальными контейнерами: для бумаги, белого и темного стекла, и пластика. Потратили на это 100 тыс. евро. Сначала люди на призывы священника реагировали равнодушно. Потом привыкли.

От такой экологической миссии выиграло село. За год активной пропаганды и сбора мусора на территории старого сада, рядом с местной школой появилась яблоневая аллея.

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Из трех десятков молодых яблонь уже несколько дали плоды. Рядом детский сад, школы и церкви посадили уже более сотни саженцев.

За сданный сортированный мусор село получило более 12 тыс. грн. Чтобы поощрить местных за деньги, заработанные с хлама, купили солнечную панель и обустроили детскую площадку.

К концу лета на средства общины обещают поставить еще 10 площадок в селах, с которыми объединились.

К слову, как не платить за горячую воду: домашняя станция по переработке мусора за $ 5 тыс.

Опубликовано Август, 03 в 22:05



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