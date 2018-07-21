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Зарплата доярки 20 тыс. грн и ровные дороги: как живет община Черкасской области

Здесь есть свой фонтан, футбольное поле с искусственным покрытием и служба защиты детей. Приобрели автомобиль для врача, после объединения не закрыли ни одной школы. Зарплата доярки в селе – до 20 тысяч гривен. Так хозяйничает Зоривськая объединенная община Черкасской области – создана на границе двух районов.

Сейчас здесь активно ремонтируют учреждения образования, культуры, латают дороги и размышляют над созданием собственного производства.

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Глава объединенной общины Юрий работает сельским головой с 1995 года. Говорит, раньше деньги на развитие села приходилось выпрашивать у района или области. Сейчас люди сами распоряжаются бюджетом общины и видят результаты работы.

Факты ICTV писали, как живут в Рецюковщине в Черкасской области и какие там ужасные дороги – в ямах хоть рыбу лови.

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