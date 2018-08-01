Зарплата выше 20 тыс. грн и новое оборудование. Как работает медреформа в Виннице

Пациент идет к врачу, здесь обслуживают 70 тыс. человек. И практически каждый второй уже подписал декларацию с семейным врачом.

Самыми дорогими врачами в настоящее время являются семейные. Им за каждую подписанную декларацию государство платит 370 грн. А если пациентом является ребенок или пожилой человек – это 700. Педиатр Татьяна Зульняк имеет опыта более 40 лет и сейчас ее зарплата согласно подписанным декларациям получает более 20 тыс. грн.

Читайте: Медицинское страхование в Украине: сколько стоит и зачем нужно

Медицинское учреждение подписало более 60% деклараций с пациентами, поэтому уже в июле получило финансирование по реформированной схеме. На каждого семейного врача Национальная служба здоровья оплатила по 60 тыс. грн.

Здесь и зарплата врача и медсестры, необходимые медикаменты, остальные направляются на нужды больницы. Этот центр всего за месяц работы благодаря декларациям заработал более 2 млн.

К слову, в Одесской области реформуватимуть медицину по американской модели.

Опубликовано Август, 01 в 22:06



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.