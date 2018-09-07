Зарплата 3 тыс. грн и постоянный страх – реалии жизни людей в “ЛДНР”

Отсутствие работы, низкие зарплаты, комендантский час и произвол оккупационных “властей”. Все это приходится терпеть жителям самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.

Луганская область пока без КПВВ. Только завтра должны открыть после ремонта пункт пропуска в Станице Луганской. В Золотом людей пропускали меньше дня, террористы его обстреляли и уже несколько лет не дают открыть. Поэтому жители Луганщины едут через Донецкую область.

Жалуются на длинные очереди на пункте пропуска в Горловке. В связи с ликвидацией главаря террористов Захарченко машины там проверяют по несколько часов.

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Люди жалуются не только на беспорядок на линии разграничения, но и низкий уровень жизни на оккупированных землях.

Молодежь бежит из оккупированных районов. Работы там почти нет. А если и есть, то платят мизер. Средняя зарплата в конвертации на гривны 3 тысячи. А цены выше, чем в Украине. Но говорить об этом откровенно люди боятся. Оккупационные администрации до сих пор арестовывают несогласных.

Напомним, Россия не пускает торговые корабли в украинские порты.

Опубликовано Сентябрь, 07 в 20:43



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