Заседание Совбез ООН: цели и планы касательно Донбасса

В Нью-Йорке должно начаться заседание Совета Безопасности ООН по поводу Украины. Собрание инициировала Польша, которая сейчас там председательствует. Ведь ситуация на востоке Украины ухудшилась.

Как заявил сегодня президент Петр Порошенко, Совбез ООН обсудить вопрос размещения миротворцев на Донбассе.

Постоянный представитель Украины в ООН не слишком верит в реалистичность таких планов. В эксклюзивном интервью Голосу Америки он пояснил: решение о миротворческой миссии в Украине Совбез ООН не примет, его заблокирует Россия.

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Генеральная ассамблея теоретически может, но ее резолюция не обязательна к исполнению. Отправка миссии – очень дорогое, финансирование в ООН сейчас сокращено, а к тому же – конфликт не замороженный, на Востоке Украины идет горячая война. И найти контингент для такой задачи будет трудно.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер констатирует фазу горячей войны на Донбассе.

Опубликовано Май, 29 в 21:58



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