Затаились и что то копают – что готовят боевики под Зайцевым

Вражеская артиллерия пока молчит, но боевики провоцируют наших армейцев из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. А также используют затишье, чтобы укрепить позиции.

Это обломок артиллерийского снаряда калибра 152 мм. Более десятка таких прилетели на позиции украинских военных возле поселка Зайцево в первый же день так называемого хлебного перемирия.

Произошло это примерно в 4 утра. Чудом никто не пострадал. Уже несколько дней на позициях у Зайцево подозрительно тихо. Вот только враг устраивает прострелки – одиночные выстрелы или очень короткие очереди. Сегодня тихо, а вот вчера оккупанты открывали огонь.

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Василий следит на наблюдательном пункте. Смотрит в трубу разведчика, так и в перемирие нельзя доверять врагу. Годы войны неоднократно доказали: во время затишья активизируются снайперы. Правда, и они сейчас молчат. Зато кремлевские наемники все глубже зарываются в землю.

Армейцы говорят, после того, как напротив несколько месяцев стояли кадровые российские военные, просто поливали огнем так, что голову было лучше не поднимать, после того, как почти не умолкала вражеская артиллерия, нынешнее затишье необычное и пугает. Ночью даже не могут спать.

Впрочем, затишье обычно бывает перед бурей. Алексей на фронте с 2014, и видел не одно перемирие. Алексей работал нефтяником на Ивано-Франковщине. И взял в руки оружие, чтобы родные могли засыпать без сопровождения артиллерии.

К слову, что не так с минометом Молот.

Опубликовано Июль, 09 в 20:01



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