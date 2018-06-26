Задержка или отмена рейса: что делать и как получить компенсацию

Роман Машталер – один из пассажиров, пресловутого рейса Милан-Львов. С итальянского аэропорта Бергамо он должен был улететь в восемь утра 24 июня. Сначала рейс отложили до обеда, потом люди таки зарегистрировались и прошли паспортный контроль, но вылететь не смогли.

В аэропорту без еды и воды, а главное – без всякой информации он и еще 50 пассажиров провели почти сутки. Роман написал пост на Facebook, который собрал более 600 репостов.

После огласки в сети, полагает мужчина, им и помогли.

Роман планирует подавать в суд для возмещения материального и морального вреда. Первым об отмене рейса объяснили представители львовского аэропорта. У лоукостера сломался самолет. Пока его не починят, пассажиры других рейсов тоже никуда не летят – в аэропорту имени Даниила Галицкого застряли 250 пассажиров, в тот же день, этим же судном должны были лететь в Неаполь и Милан. В аэропорту утверждают: беды компания Эрнест имела раньше.

Задержки случались. Но ситуация, которая имела собственно в это воскресенье, просто самая масштабная.

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Последние пассажиры – в Неаполь полетят в эту пятницу. По словам пресс-секретаря аэропорта, компания Эрнест официальных объяснений относительно этой ситуации не дает. Мы позвонили в львовское представительство Эрнест Еирлайнс и спросили, почему игнорируют жалобы нервных пассажиров.

Юристы, защищающие права авиапассажиров, советуют подавать иски. И признают – завалены работой. Этим летом слишком часто задерживают рейсы, и напоминают: если полет отложили на 2 часа, пассажира должны накормить и дать возможность позвонить родным. Если отправления рейса откладывается на следующий день, то авиакомпания обязана привести и поселить в гостинице и покормить. И за все эти неудобства, авиакомпания должна платить компенсацию.

Но, чтобы получить компенсацию обязательно зафиксируйте факт отмены рейса. Попробуйте получить письменный ответ от представителя компании об отказе обслуживания при задержке рейса. Сохраните все квитанции и чеки, подтверждающие расходы на питание или проживание. И предъявляйте письменную претензию на возмещение убытков.

К слову, популярный голливудский актер Крис Эванс, известен ролью Капитана Америки в киновселенной Marvel, был замечен в киевском аэропорту Борисполь.

Опубликовано Июнь, 26 в 22:10



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