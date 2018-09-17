Факты / Видео / Украина / Задача Рады на сессию: изменения в Конституцию, обновление ЦИК и бюджет 2019/

Задача Рады на сессию: изменения в Конституцию, обновление ЦИК и бюджет 2019

Одна из главных задач депутатов на этой сессии – наконец записать в Конституцию курс на ЕС и НАТО.

Такую инициативу Петра Порошенко парламент поддержит без особых споров, убеждены в президентской фракции. Там считают – Украина должна повторить путь Балтийских стран и Грузии, которые уже записали в своих Основных законах и Европейские и евроатлантические стремления.

Поддержать бывших партнеров по коалиции в этом вопросе сейчас готовы и Самопомощь и радикалы, и Батькивщина.

Читайте: Кличко: Киевские депутаты поддержали решение, которое вернет горячую воду киевлянам

А вот кто точно будет против – это Опоблок. Там уверены – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО Украину никто не ждет, поэтому нам стоит вновь стать внеблоковым государством.

Рассмотрение изменений в Основном законе могут начать уже в ближайшие дни. И торопливость президента понятна – следующая Верховная Рада может необходимых трехсот голосов и не найти.

А вот с переходными положениями стоит, наконец, убрать нормы о расположении в Украине иностранных военных баз.

К слову, Юлия Тимошенко заявила, что именно отработке нового пути установления мира в Украине была посвящена ее поездка в США.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гроші
Прожиточный минимум 2019: когда и на сколько вырастет
Курс доллара до конца 2019 – прогноз Кабмина
Володимир Гройсман
В 2019 году в Украине вырастет минимальная зарплата – Гройсман
ВВП, инфляция и оборона: Кабмин утвердил бюджет-2019
Рада может уволить весь состав ЦИК
Андрій Парубій
У меня возникла идея! Парубий анонсировал полное обновление ЦИК
Зарплата
В Украине с 1 января вырастут зарплаты и пенсии – на сколько
Евробляхи и подготовка к выборам. 5 задач Рады на осень

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка