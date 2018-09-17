Задача Рады на сессию: изменения в Конституцию, обновление ЦИК и бюджет 2019

Одна из главных задач депутатов на этой сессии – наконец записать в Конституцию курс на ЕС и НАТО.

Такую инициативу Петра Порошенко парламент поддержит без особых споров, убеждены в президентской фракции. Там считают – Украина должна повторить путь Балтийских стран и Грузии, которые уже записали в своих Основных законах и Европейские и евроатлантические стремления.

Поддержать бывших партнеров по коалиции в этом вопросе сейчас готовы и Самопомощь и радикалы, и Батькивщина.

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А вот кто точно будет против – это Опоблок. Там уверены – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО Украину никто не ждет, поэтому нам стоит вновь стать внеблоковым государством.

Рассмотрение изменений в Основном законе могут начать уже в ближайшие дни. И торопливость президента понятна – следующая Верховная Рада может необходимых трехсот голосов и не найти.

А вот с переходными положениями стоит, наконец, убрать нормы о расположении в Украине иностранных военных баз.

К слову, Юлия Тимошенко заявила, что именно отработке нового пути установления мира в Украине была посвящена ее поездка в США.

Опубликовано Сентябрь, 17 в 12:40



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