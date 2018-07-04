Сохранение парков и лесов: проект Ольги Матюшиной в Новых лидерах

Более 6 га леса вплотную к столице, лакомый кусок земли и просто мечта для застройщиков. Сегодня в проекте Новые лидеры Ольга Матюшина. Она председатель поселка Коцюбинское Киевской области, и активистка в борьбе с незаконным разграничением леса. Чтобы сохранить вблизи столицы хотя бы одни зеленые легкие – Ольга не сдается.

Еще в 2014 году Беличанский лес по указу президента передали в собственность государства, однако за 4 года границы в натуру не вынесены. На проекте Новые лидеры Ольга Матюшина имеет цель – реализовать адвокационный проект, вынести границы национального парка в натуру, согласовать смежных землевладельцев. Сохранить для потомков национальный парк, в котором нельзя строить.

Борьба за Беличанский лес идет с 2008 года, эту войну возглавила Ольга Матюшина. С 2015-го она мэр Коцюбинского, поселка на окраине Киева. За 3 года ее уже 5 раз незаконно отстраняли от должности. у них цель едина, говорит Ольга, позволить вырубать лес под элитную застройку. Еще 10 лет назад, предыдущий поселковый совет самовольно увеличил пределы Коцюбинского на 4,5 тыс. га и резделил леса на подставных лиц под застройку.

Смотрите: Дешевое топливо для всех – проект Аллы Гонтар в Новых лидерах

И только благодаря неутомимости активистов, 90% таких участков возвращено в государственную собственность.

По указу президента, с 2014 – это национальный парк. Здесь нельзя рубить деревья, вести застройку и раздавать землю. Но за 4 года никаких документов, которые бы четко определили границы парка и вынесли их в натуру, нет. Поэтому большая часть леса пошла под спиливание и застройку.

Местные депутаты и сейчас продают свои участки в Беличанском лесу, так как на кадастровой карте пока это их земля, а не национальный парк. Чтобы спасти лес, Ольга Матюшина подала свой проект в Новые лидеры. Ее цель – вынести границы национального парка в натуру. После этого Кабмин уже выделил деньги, теперь нужно провести тендер и отбить границы.

Ольга Матюшина надеется, что проект Новые лидеры поможет воплотить мечту многих жителей Коцюбинского, сохранить 6,5 га уникального леса для будущих поколений.

К слову, дороги без лихачей и героев парковки: план Константина Андриюка в Новых лидерах.

Опубликовано Июль, 04 в 15:34



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.