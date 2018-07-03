Факты / Видео / Погода / Сохраняйте спокойствие! На Землю надвигаются магнитные бури/

Сохраняйте спокойствие! На Землю надвигаются магнитные бури

На Землю надвигается новый метеоудар.

Магнитная буря накроет планету 23 июля. Правда, будет не слишком сильной – ей присвоили первый уровень по пятибалльной шкале.

Читайте: Погода в Украине на сегодня, 3 июля (КАРТА)

Кроме того, магнитосфера будет возбужденна 15-го, 20-го и 22-го июля. Поэтому всем метеозависимым людям медики советуют избегать стрессовых ситуаций, эмоциональных и физических нагрузок. А также больше отдыхать и сохранять спокойствие.

К слову, в сети появилось видео, на котором зафиксированы последствия засухи на оккупированном полуострове.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Затяжная магнитная буря накрыла Землю до субботы
Новая магнитная буря – о чем предупреждают медики

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка