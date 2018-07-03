Сохраняйте спокойствие! На Землю надвигаются магнитные бури

На Землю надвигается новый метеоудар.

Магнитная буря накроет планету 23 июля. Правда, будет не слишком сильной – ей присвоили первый уровень по пятибалльной шкале.

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Кроме того, магнитосфера будет возбужденна 15-го, 20-го и 22-го июля. Поэтому всем метеозависимым людям медики советуют избегать стрессовых ситуаций, эмоциональных и физических нагрузок. А также больше отдыхать и сохранять спокойствие.

К слову, в сети появилось видео, на котором зафиксированы последствия засухи на оккупированном полуострове.

Опубликовано Июль, 03 в 14:40



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