Оружие, дымовые шашки и БТР: военный лагерь для детей в Черкасской области
Под Черкассами юных мальчишек учат военно-морским премудростям. Воспитанники ходят под парусами, осваивают боевой катер, на БТРах штурмуют цели.
В полной боевой готовности и экипировке. Перед этими ребятами сегодня сложная задача – штурм цели. Обучение для воспитанников лагеря юных моряков проводят офицеры морской пехоты.
Смотрите: Массовое отравление и кома: чем накормили детей в лагере Славутич под Киевом
Их делят на группы, огневую и штурмовую, учат чувствовать плечо собрата и отрабатывают реальные ситуации. Их берут из опыта различных подразделений. В ход идет оружие, дымовые шашки и даже БТР.
В этом лагере под Черкассами сейчас 74 мальчиков и девочек. Насыщенная смена продлится две недели. В августе курсанты продолжат тренировки уже на базе морских пехотинцев в Мариуполе. Такие условия соглашения между батальоном и Клубом юных моряков.
К слову, сотни украинцев скитаются в аэропортах по всему миру – так начался сезон отпусков лето-2018, у всех на устах туристический коллапс, который отравил отпуск многим семьям.