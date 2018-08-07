Шкоди на 700 тис., а влада дала 5 тис. – у Чернігові рахують збитки від негоди

В сотне домов Чернигова – вода. Как зашла во время последних ливней – так и стоит, потому что сливная система не справляется. Почти в каждом доме сегодня ободранные стены, во многих сорвана пол. Из мебели и техники не осталось почти ничего. Все вынесли на помойку.

Для одной из семей эксперты насчитали более 700 тысяч гривен для восстановления домов. Экспертизу своих пострадавших жилищ люди заказывали за собственные деньги. От местной мэрии пока получили только по 5 тысяч гривен помощи.

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Хуже всего, что подтопления, скорее всего, будут продолжаться и дальше. Дождевая вода из частного сектора должна вытекать из трубы. Но их оказалось недостаточно, чтобы справиться с аномальным ливнем. Выяснилось – трубу самовольно заменили и поставили поменьше. Проблемы со стоковыми канализациями этим летом возникли по всей стране. как в Болехове Ивано-Франковской, для которого это уже второе подтопление за последний месяц. Спрогнозировать такие катаклизмы не может ни один синоптик.

Как сообщали Факты ICTV, ливень в Киеве затопил автобус с пассажирами.

Опубликовано Август, 07 в 22:17



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