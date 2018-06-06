Зеленый тариф – как в Украине используют энергию ветра и сколько экономят

Фермерские поля и шум волн Азовского моря. Среди такой красоты в поселке Ботьево в Запорожье построили крупнейшую в Украине ветроэлектростанцию. И третью по мощности в Европе.

Построили ее 6 лет назад. В 2012 году ветер ловили 30 ветряков, впоследствии увидев эффективность, достроили еще 35. Все закупили в Дании, в которой почти половину электроэнергии производят именно из ветра.

Каждый из этих гигантов по высоте как Нью-Йоркская статуя свободы – 95 метров. Вес лопастей – 36 тонн. А круг, который они описывают, равен площади футбольного поля.

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Станция оборудована интеллектуальной системой управления. Поэтому штат сотрудников – всего лишь 20 человек. А на смене руководит ею только один человек.

Условия для ветровой энергетики на Юге – идеальны. Ветрено здесь в течение всего года. В Николаевской области на берегу Днепробугского лимана первые ветряки появились еще 10 лет назад. Сейчас на Очаковской ветроэлектростанции их 12.

Станция наполовину украинская. Часть комплектующих компания производит самостоятельно, на заводе в Краматорске. Мощности которого ежегодно растут.

Ветроэнергетика – привлекательный бизнес в Украине. Все благодаря поощрительному так называемому зеленому тарифу. Государство платит производителю 10 евроцентов за киловатт. Плюс надбавку – еще 1 евроцент за использование в ветряках украинских запчастей.

Сейчас в Украине 12 ветроэлектростанций. И хотя в целом они производят всего лишь 1% электроэнергии, мы уже опережаем страны СНГ. И перспективы огромны. Особенно на Юге и на Западе.

К слову, Факты писали о тарифах на свет в Украине, и когда ждать повышения.

Опубликовано Июнь, 06 в 21:30



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