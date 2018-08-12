Ужас для аллергиков – амброзия: как защититься

Начинает цвести один из самых опасных в Украине сорняков – амброзия. Именно пыльца во время цветения вызывает аллергию.

Медики констатируют, что с каждым годом чувствительных к сезонным аллергенам людей становится все больше, а экологи призывают владельцев земли, где цветет бурьян, быстрее его уничтожить.

Коммунальщики уничтожают амброзию минимум раз в месяц. Ее косят до цветения и заменяют газонами, обрабатывают препаратами.

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Медики советуют держаться подальше от злостного аллергена. После того, как пришли с улицы, смыть пыль с тела и волос, не употреблять продуктов, которые могут вызвать аллергию, и укреплять иммунитет, чтобы организм мог бороться с заболеванием.

Вчера Факты ICTV писали о уличной еде, что летом лучше не покупать и советы от врачей.

Опубликовано Август, 12 в 14:07



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