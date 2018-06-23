Ужас ожидания казни – в луцкой тюрьме 30 туристов почувствовали себя узниками на 1 ночь

Иван вместе с двумя товарищами меряют советскую форму. Сегодня они – бойцы НКВД. Признаются, вжиться в роль палачей нелегко.

После полуночи перед стенами луцкой тюрьмы строят заключенных. НКВДшники требуют признаться в измене и шпионаже.

30-х молодых людей, которые согласились испытать на себе весь ужас той трагической ночи, заводят в холодные камеры с ободранными стенами. Затем вызывают на допрос.

22 июня началась война между Советским Союзом и фашистской Германией и вышла секретная директива о ликвидации заключенных которые были в тюрьмах западной части бывшего Советского Союза.

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По разным данным, в июне 1941-го в этих стенах расстреляли от полутора до 4-х тыс мужчин и женщин.

Среди казненных – неугодные советской власти священники и учителя, а также простые люди, которых комиссары НКВД подозревали в измене.

Нам показывают ужасную камеру луцкой тюрьмы, где большевики держали 200 заключенных. Тогда допрос для заключенных был единственной возможностью глотнуть воздух.

Чтобы добровольцы лучше вжились в роль политзаключенных, им запретили пользоваться мобильными, а также приносить с собой напитки и еду. Немного воды и хлеба им дают уже под утро.

Эмоции, пережитые в луцкой тюрьме, трудно передать, признаются добровольцы. Ночь перед расстрелом невыносима.

Тогда в 1941-м НКВДшники отпустили малолетних и воров – примерно полтысячи человек. И других не жалели, даже женщин.

В прошлом году перезахоронили останки более сотни расстрелянных узников луцкой тюрьмы, но поисковые работы продолжаются.

Во время реконструкции организаторы решили заменить жуткую казнь – бегством заключенных. И каждый из добровольцев запомнит эту ночь на всю жизнь.

К слову, омбудсмены Украины и РФ договорились посетить заключенных в тюрьмах.

Опубликовано Июнь, 23 в 20:20



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