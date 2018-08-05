Жертвы сталинских чисток: количество и хронология событий

80 лет назад энкаведисты расправлялись с теми, кого назначали врагами. Только в Соловецком урочище Сандермох, сталинский режим в ноябре 37-го года за несколько дней уничтожил более трехсот украинских интеллигентов. Среди них Лесь Курбас, Николай Кулиш, Валерьян Пидмогильный.

Массовые расправы с так называемыми врагами советского народа начались 5 августа 1937. Репрессии инициировал сам Сталин, подписав соответствующие приказы. Поиски врагов режима со временем превратились в большой кровавый террор. Под пули энкаведистов попали военные, рабочие, политические и религиозные деятели.

Правнук покойного Иосифа Ткача. Ежегодно он приезжает в Киев в Быковнянский лес, чтобы почтить память своего предка. Почти 80 лет назад сталинская власть этот лес превратила в тайное кладбище. Сюда под покровом ночи чекисты привозили замученных в Лукьяновской тюрьме и в подвалах Октябрьского дворца.

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За 15 месяцев Большого террора по данным историков лишь в Быковнянском лесу большевики похоронили более 30 тыс. жертв. И таких захоронений по всей стране несколько. Точное количество репрессированных историки не могут сказать, потому что продолжаются исследования. Сейчас достоверно известно лишь о 700 тыс. жертвах сталинских чисток во всем Советском Союзе.

И даже почти через 80 лет истинные масштабы террора до конца не изучены. Число жертв может достичь и нескольких миллионов. Но большая часть документов находится в России. И Кремль рассекречивать их – пока не собирается.

К слову, 7 лет после теракта: Брейвик учит политологию, живет в 3 комнатах и получил € 36 тыс.

Опубликовано Август, 05 в 19:42



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