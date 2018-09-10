Никаких оценок, тяжелых ранцев и критики – первая неделя в новой украинской школе

Украинская начальная школа прожила первую неделю в рамках образовательной реформы. Как и обещали – пока никаких оценок, тяжелых ранцев с учебниками, и познание предметов в игровой форме. Реформа призвана поставить в центр обучения ребенка, его интересы, уважение к личности.

Ребенка не критикуют, не ограничивают. На уроке загрустил – позволяют подойти обнять учителя или уединиться у аквариума. Поддерживать дисциплину в таких условиях – сложновато. Преподаватели говорят – им бы учебники, хотя бы для ориентира, что правильно все делают. Но, в отличие от глобусов, карт, тетрадей, книг пока не напечатали.

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Пока и учителя, и дети привыкают друг к другу, много общаются, играют. Учителя, которые сначала немного настороженно воспринимали новации, настроены на результат и пытаются жить по-новому. Многим учебным заведениям, особенно в регионах не хватает современных принадлежностей – одиночных парт, новых досок, современного и наглядного материала.

Пока реформа начальной школы в действии – это немного хаоса, много творчества и собственных интерпретаций. В каждой школе разные взгляды на программу и подход к обучению. Но везде в глазах учителей – готовность к изменениям.

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Опубликовано Сентябрь, 10 в 17:24



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