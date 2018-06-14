Жесткий отбор и зарплата от 120 тыс. грн. Как будут выбирать антикоррупционных судей

7 июня 2018 года, исторический день принятия закона о высшем антикоррупционном суде. И чтобы он заработал нужно еще многое сделать. Первое, на конкурсе отобрать не менее 35 судей. Критерии отбора служителей Фемиды жесткие: ни коррупционного шлейфа, минимум 5-летний стаж работы для судьи и 7 лет для юристов и ученых.

Отбирать претендентов будет высшая квалификационная комиссия судей, а также совет международных экспертов, которые, несмотря на ожесточенные споры, получили право вето на любого кандидата с сомнительной репутацией. Все должно быть максимально прозрачно.

Зарплаты новых судей будут не меньше, чем в Верховном суде – то есть начальная сумма от 120 тыс гривен. Для антикоррупционеров также предусмотрена и охрана, если нужна тогда и круглосуточно. Главное отобрать лучших – говорят в Высшем совете правосудия.

Читайте: Антикоррупционный суд в Украине – реакция МВФ

Теперь в Украине законодательно полностью сформирована антикоррупционная вертикаль. И теперь в случае подозрения в коррупции чиновников – от руководства государства, к министрам, депутатам, руководителей госучреждений, прокуроров и судей, их дела будет рассматривать именно антикоррупционный суд.

Правда, уже начатые производства САП и НАБУ против чиновников, должны рассмотреть обычные суды. Уже раскритиковало немало специалистов, в том числе и руководство антикоррупционного бюро, и за эту норму еще продолжаться споры.

Пока же бесспорный успех, что общественный совет международных экспертов получила реальные полномочия и право вето при отборе и назначении судей, хотя это далось тяжело. МВФ без этой нормы даже угрожал не дать Украине очередного кредита, но политика позади. Теперь время наполнить борьбу с коррупцией реальным содержанием.

К слову, газета Голос Украины 13 июня обнародовала закон Украины О Высшем антикоррупционном суде, который Верховная Рада приняла 7 июня.

Опубликовано Июнь, 14 в 19:58



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.