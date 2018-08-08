Жестокие развлечения! Как издеваются над животными, которые работают

Главная улица Одессы. Всего за 200 грн на Дерибасовской можно оседлать лошадей. Чтобы гривастых было видно издалека – их разрисовали. Это возмутило людей, но конюхи, успокаивают – краска пищевая и не вредит здоровью животных. И вообще у них райская жизнь.

А вот лошади, которые возят кареты у Одесского оперного театра имеют жалкий вид. Сбитые коленки и просвечиваются ребра. Но и владельцам, и туристам безразлично.

Однако владелец несчастных животных уверяет, раны на теле – это незначительные производственные травмы.

Зоозащитники таким оправданиям не доверяют.

Но на это никто не обращает внимания. Такая же история и в столице. Здесь в 30-тиградусную жару на Майдане Независимости – до сих пор носят голубей и орлов. За фото просят несколько сотен гривен.

Пока допрашиваем друга, его коллега схватила своих экспонатов и убежала изо всех сил.

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За птицами возвращается девушка-микимаус, которая работает на этой же точке.

Зоозащитники утверждают, что владельцы убегают, потому что животные у них приобретенные незаконно, а скорее из-за контрабанды.

Весной депутаты провалили законопроект, запрещающий фотоуслуги с животными. Поэтому на сегодня ни они, ни проезд на лошадях не запрещен. Главное, чтобы за животными ухаживали. Однако они под палящим солнцем или на морозе временами по 15 часов, без надлежащего питания или ухода.

И без документов. Но является ли это жестоким обращением, должен решить только суд. А это – на годы. По сути, закон защищает, но не действует.

Поэтому издевательства над животными в цирках, дельфинариях, на улицах и курортах исчезнут, когда исчезнет спрос на такие жестокие развлечения.

К слову, к 2100 году из-за уничтожающей человеческой деятельности исчезнет половина из существующих ныне видов животных.

Опубликовано Август, 08 в 14:50



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