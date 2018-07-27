Жилье для переселенцев: проект Руслана Калинина в Новых лидерах

Война на Востоке заставила тысячи людей покинуть родной дом и начинать все сначала. Среди таких и участник проекта Новые лидеры Руслан Калинин. Более 2 лет он возглавляет ассоциацию переселенцев и защищает их права.

Руслан планирует перерегистрировать всех внутренне перемещенных лиц. А дальше запустить их электронный реестр. Его цель – справедливая очередь на получение временного жилья. Строительство и реконструкцию, которого финансируют общественные организации.

Смотрите: Вернуть молодежь в села: проект Валентины Ведровской в Новых лидерах

Баллы будут определять очередь семьи в жилищных программах. На одну из таких немецкий фонд выделил 9 млрд долларов. Новые дома появляются в Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Харьковской областях.

До конца года планируют заселить 713 человек. Кто получит жилье в первую очередь? Сегодня это решают органы местной власти. И, конечно, не без коррупции. Однако реестр поможет самым уязвимым.

Все устали от бумажной волокиты. Поэтому удостоверение переселенца заменят пластиковой карточкой, которая к тому же предоставит скидку в больших сетях.

К слову, вытянуть из долгов коммунальщиков – проект Марины Кирилюк в Новых лидерах.

Опубликовано Июль, 27 в 11:39



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.