Жилые кварталы Марьинки снова под обстрелами: враг попал в дом
Атака вражеских снайперских групп на Марьинку продолжается вторую неделю подряд. Близость к врагу позволяет противнику делать точные выстрелы.
Вместе с активизацией на линии обороны, снаряды боевиков полетели и в дома местных.
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Жилые кварталы Марьинки снова под обстрелами – два попадания из противотанкового гранатомета подожгли дом, рядом живут пожилые люди и дети. Чтобы потушить огонь, пожарных под обстрелами вызвали дважды.
Ранее Факты ICTV писали о новой тактике боевиков.
2018-08-11
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