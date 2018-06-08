Жизнь на свалке. Город Дрогобыч во Львовской области превратился в свалку

Мусорные пакеты в несколько этажей, гнилые остатки пищи, страшная вонь и грязь. Такой беспорядок в Дрогобыче чуть ли не на каждом шагу.

Рядом играют дети. Из-за испорченного воздуха горожане жалуются на ухудшение здоровья и обходят кучи мусора.

Почти все окна в домах закрыты, донимает вонь и мухи. Не вывозят, потому что некуда. Ежедневно жители Дрогобыча выбрасывают 52 тонны мусора.

Последние почти 35 лет его вывозили на Броницкую свалку. Однако с февраля этого года жители села Броница митингуют и не пускают сюда ни одной машины.

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Сделали баррикады и круглосуточно дежурят. Активисты объясняют, въезд на полигон перекрыли, потому что срок эксплуатации истек еще 10 лет назад. Сейчас кучи хлама высотой как четырехэтажный дом.

Возмущаются и жители соседнего села. Говорят, на полигоне нет ни весов для учета хлама, ни правильно оборудованных отстойников. Поэтому вода из-под свалки попадает в местный ручей, а дальше в колодцы.

Но похоже мэр Дрогобыча решать проблему с вывозом мусора не собирается. Говорит, пока Президент и руководители области не покажут, куда вывозить мусор, отходы так и будут лежать на улицах.

К слову, по Киеву установят 150 специальных контейнеров для сбора опасных отходов, таких как лампочки, термометры, батарейки.

Опубликовано Июнь, 08 в 22:10



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