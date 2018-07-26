Жизнь в Болгарии: зарплаты, цены, коммуналка

Уже более 10 лет Болгария в Евросоюзе. Отказалась от советских методов в экономике, привлекает инвесторов и проводит реформы. Но несмотря на положительные сдвиги – ситуация на рынке труда нестабильна, уровень зарплат и пенсий существенно ниже, чем в европейских странах, поэтому болгары, как и украинцы, вынуждены искать счастья за рубежом. За 10 лет из страны уехали более миллиона граждан.

Ценка и Валентин – живут в небольшом городке Плевене в 150 км от Софии. Мужчина уже на пенсии, одна из самых высоких в стране – 800 левов, или 12 тыс. гривен. Заслужил ее за то, что 20 лет работал в исправительной колонии. Но этих денег все равно не хватает, поэтому работает учителем.

Ценка на работу ездит только в Софию. Преподает в лицее еще и дает частные уроки. За это получает 15 тыс. на наши деньги. И почти половину дохода семья тратит на продукты. Цена зависит от города. В Софии и на курортах все дороже, часто даже вдвое.

Кусается и коммуналка в Болгарии. За трехкомнатную один человек платит 1600 грн. и это без отопления.

Одежда семья, как правило, покупает подержанную.

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Дамиан один из успешных болгарских бизнесменов. В 32 он имеет самый большой в стране интернет-магазин. Бизнесу 4 года. В штате 2 десятка работников. Говорит, после вступления Болгарии в ЕС исчезла монополия на рынке и уменьшилась коррупция в госорганах. Свою фирму открыл всего за сутки и 50 евро.

Сколько зарабатывает не говорит – коммерческая тайна. Но денег хватает, чтобы несколько раз в год путешествовать. Недавно Дамиан вернулся с Филиппин, имеет дорогую машину. За 450 евро арендует квартиру в элитном районе. 75 евро платит за частную медстраховку. Но таких, как он, в Болгарии единицы.

ВВП Болгарии на душу населения наполовину ниже среднего показателя по ЕС. Многие обвиняют в этом уровень коррупции, которая отпугивает инвесторов. С ней пытаются бороться. В стране начали процесс создания антикоррупционного суда. Стартовала медицинская и пенсионная реформы. К 2025 Болгария планирует войти в Еврозону.

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Опубликовано Июль, 26 в 12:15



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