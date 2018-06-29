Жизнь высокогорных поселков: почему трудно и кто может помочь

Госпоже Калине далеко за 60. И из года в год ее хозяйство не уменьшается – скот и ремесленничество единственный промысел гуцулов. Из шерсти ткут покрывала и капчуры, из молока изготавливают сыр. И за тяжелый труд женщина получает немного. Она еще работает в школе – довезти туда детей, не просто, но госпожа Калина знает, что это надо сделать.

Буковец – типичное высокогорное село. Бюджет здесь некоммерческий, а обслуживание горцев нуждается в деньгах. Реформу децентрализации по стандартной схеме здесь проводить трудно, нужно учитывать местную специфику. Кроме того, Карпаты это уникальное место, где веками мирно уживаются разные этносы. Поэтому как сделать легче жизнь высокогорных селений в глобальном мире, дискутировали на международном форуме Via Carpatia более полусотни украинских и европейских политиков.

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Украинско-польские отношения – отдельная часть форума. Между государствами ежегодно растет товарооборот, украинцы все больше едут на заработки в Польшу. В то же время в политической плоскости растет количество противоречий – у Киева и Варшавы разные взгляды на историю Волынской трагедии. Именно поэтому все проблемные вопросы нужно открыто обсуждать.

Только такие встречи, признаются депутаты, могут помочь решить конфликты и эффективно решить местные – высокогорные вопрос.

К слову, на берегу Южного Буга построили незаконные коттеджи.

Опубликовано Июнь, 29 в 17:57



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