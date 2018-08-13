Факты / Видео / Украина / Живая вода на Закарпатье: как доехать и свойства гейзера в селе Вучково/

Живая вода на Закарпатье: как доехать и свойства гейзера в селе Вучково

Уникальный гейзер с настоящей минеральной водой бьет из-под земли на Закарпатье – он такой единственный в Украине, потому что и высокий, и вода в нем не горячая, а холодная – сразу пить можно.

Такое чудо расположено в селе Вучково. Местность поражает туристов и местных людей. Которые не только пьют живую воду, но и купаются.

Смотрите: Бесплатный тур в Европу: как доехать и где жить

Найти его легко – к нему ведут информационные указатели. Гейзер – нерегулярный. Вода из него фонтанирует раз в две-три часа.

Вода в нем минеральная. На вкус соленая, богатая железом. В жару под холодной струей сероводородной воды люди купаются. Да еще и оздоравливаются.

Вчера Факты ICTV писали, что посмотреть в Тернополе и цены.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Думали, провалимся! Сколько еще селянам на Закарпатье ездить через аварийный мост
Закарпатьем пронесся ураган с градом – ужасные последствия
Фестиваль средневековой культуры: где, что посмотреть и цены
1 млрд в асфальт. На Закарпатье стартовал масштабный ремонт дорог
нарциси
На Закарпатье расцвели миллионы нарциссов из Красной книги – как посмотреть, цены
20 тыс. тонн грунта упали на головы людей – оползень на Закарпатье
Змія
Осторожно, змеи на Закарпатье! Виды и как защититься
Полицейский велопатруль на Закарпатье – как работают и что охраняют

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка