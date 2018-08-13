Живая вода на Закарпатье: как доехать и свойства гейзера в селе Вучково

Уникальный гейзер с настоящей минеральной водой бьет из-под земли на Закарпатье – он такой единственный в Украине, потому что и высокий, и вода в нем не горячая, а холодная – сразу пить можно.

Такое чудо расположено в селе Вучково. Местность поражает туристов и местных людей. Которые не только пьют живую воду, но и купаются.

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Найти его легко – к нему ведут информационные указатели. Гейзер – нерегулярный. Вода из него фонтанирует раз в две-три часа.

Вода в нем минеральная. На вкус соленая, богатая железом. В жару под холодной струей сероводородной воды люди купаются. Да еще и оздоравливаются.

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Опубликовано Август, 13 в 14:34



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