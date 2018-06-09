Живи, ты нам очень нужен! Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве

27 дней голодания и минус 8 кг. И несмотря на потерю веса, украинский режиссер Олег Сенцов свой протест прекращать не собирается.

Не сдаваться Олегу помогает поддержка людей, убеждает его подруга Анна Паленчук. Мол, различные акции по всему миру доказывают – в борьбе с Кремлевской машиной Сенцов не один.

Поэтому чтобы об Олеге не забывали в мире, она вместе с украинскими художниками на Майдане Незалежности устраивает очередной перформанс. На этот раз читают отрывки биографических рассказов, которые в свое время написал Олег Сенцов.

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Читать рассказы Олега режиссер Ахтем Сеитаблаев согласился сразу. Говорит: каждая такая акция или упоминание в мире о Сенцова, это еще один шанс на его спасение.

Освободить политзаключенных в Киеве призвала и депутат Европарламету Ребекка Хармс. Вместе со своими сторонниками в ЕС она организовала кампанию под Чемпионат Мира по Футболу, который вот-вот начнется в России. Хармс считает, что ФИФА вообще проигнорировало ситуацию с правами человека.

А Верховная Рада призвала мировое сообщество обратить внимание не только на ситуацию с Олегом Сенцов, но и в случае с журналистом Романом Сущенко, которого на этой неделе Московский суд загратував на 12 лет.

Депутаты просят глав других государств осудить такие действия Кремля и усилить санкции.

К слову, относительно обмена Сенцова Путин ответил на Прямой линии.

Опубликовано Июнь, 09 в 20:00



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