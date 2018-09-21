Звезды Дизель Шоу Егор Крутоголов и Евгений Сморигин снялись в сериале Папаньки на ICTV

Евгений – руководитель театрального кружка. Егор – до сих пор ищет свой путь в жизни. Никита – банкир, который только что стал папой и Саша – холостяк и король вечеринок.

Сериал Папаньки – это история о друзьях, которые живут в обычной столичной многоэтажке. Очень разные, но объединены желанием правильно воспитать детей.

Главные роли в сериале исполнили Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Евгений Сморигин – уже знакомые украинцам звезды Дизель Шоу.

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Также на экране появится Олег Стальчук – главный закадровый голос телеканала ICTV. Эпизодические роли достались и детям самих актеров.

Авторы идеи нового сериала говорят – все истории из жизни, но такие яркие – что смотреть интересно будет каждому.

Ленту снимали полгода – на природе, в спальных районах и на улицах Киева. В павильонах студии построили 4 квартиры и роддом. Выходить сериал Папаньки с 24 сентября в 21:30 с понедельника по четверг.

К слову, аngry Birds, дартс и Дженга: день отца от ІСТV.

Опубликовано Сентябрь, 21 в 22:22



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