Преступник кричал убью – детали нападения на дом ведущей ICTV

Хулиганы пытались ворваться в дом, где вместе с родителями живет ведущая Чрезвычайных новостей Виктория Сеник. За час до нападения она вместе с отцом поехала в Киев, оставив дома маму с маленькой племянницей. Хозяева еще спали, когда их разбудил звонок в дверь. Пока один из незнакомцев непрерывно нажимал на кнопку домофона, его товарищ перепрыгнул забор и подошел к двери. Испуганная хозяйка набрала 102 и умоляла о помощи.

– Когда преступник услышал, что я сквозь слезы прошу пожалуйста, скорее приезжайте, у меня ребенок маленький, никого дома нет, они уже ломятся мне в дверь. Он сначала бил, а потом видимо услышал. Я побежала наверх, а он: Убью, – вспоминает мама телеведущей Татьяна Сеник.

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Встречаться с полицией в планы наглецов не входило и они убежали. Телеведущая поражена таким стечением обстоятельств, ведь это – уже второй за полгода досадный случай. В марте она уже стала жертвой вора, который через окно залез в арендованную квартиру.

– Вариантов множество, ведь я делала материал на тему захвата Межигорья самопровозглашёнными комендантами. Я делала материал о скандальной роте Торнадо. Тоже были угрозы в мою сторону из-за разоблачительных сюжетов. Последний материал в эту субботу выходил о шпионке Путина – Бутиной, – комментирует Виктория Сеник, ведущая Чрезвычайных новостей.

В полиции сначала заявили об отсутствии состава преступления. Лишь после повторного опроса соседей и пострадавшей правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, квартиру Виктории Сеник ограбили в марте. Вор влез в жилье через пластиковое окно в то время, пока журналистка вела эфир.

Опубликовано Август, 07 в 17:59



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