Поймали более 20 организаторов бандформирований! Новые тактики в зоне АТО

Национальная гвардия Украины в составе Объединенных сил начинает внедрять новые фильтрационные мероприятия на Донбассе. Благодаря работе мобильных блок постов только на мариупольском направлении Нацгвардийцы за месяц задержали двух десятков лиц, имеющих отношение к незаконным бандформированиям так называемых ДНР и ЛНР.

Представители фискальной и пограничной службы Украины проводят обычный осмотр автотранспорта на контрольно-пропускном пункте Новотроицкое. Ежедневно линию разграничения пересекают 8 тыс. людей.

Украинские пограничники заявляют: кроме пенсионеров, которые традиционно направляются в Мариуполь за социальными выплатами, летом пассажиропоток значительно молодеет.

Впрочем, и среди таких отдыхающих немало тех, кто сотрудничает с незаконными бандформированиями террористических ДНР и ЛНР. А также и боевиков российско-оккупационных войск. Для выявления последних, а также поиска оружия, боеприпасов, взрывчатки и наркотических веществ на Донбассе начали работать передвижные, или – мобильные блокпосты Нацгвардии из состава Объединенных сил.

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Фактически мобильные блокпосты – это несколько групп бойцов, которые перекрывают районы, отдаленные от контрольно-пропускных пунктов и стационарных постов. В составе таких подразделений – кинологи, специалисты по взрывотехники, и разведчики. Используют и беспилотники.

Отличие мобильных групп – это проверка всех без исключения транспортных средств, и всех людей. При этом Нацгвардийцы каждые 4 часа меняют дислокацию, чтобы охватить фильтрационными мерами большую территорию.

Эффективность работы таких мобильных групп уже доказана. За неполный месяц, только на территории Волновахского района задержали более двух десятков боевиков и членов бандформирований с оккупированных территорий.

К слову, новый украинский щит Стугна: калибр 130 мм, бьет в цель на расстоянии 5 км.

Опубликовано Август, 02 в 20:29



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