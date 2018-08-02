Ливни в Украине: как циклон повлиял на ягоды

На календаре начало августа, а на полях уже созрел второй урожай арбузов. Из-за погодных капризов они созрели на несколько недель раньше, чем обычно. На Херсонщине ягоду сейчас активно собирают – на днях арбузы уже будут на прилавках. Фермеры прогнозируют на 5-7% выше урожай, чем в прошлом году – более 230 тыс. тонн за сезон.

Самые крупные и сладкие. Именно так херсонские фермеры характеризует второй урожай своих арбузов. Обычно он созревает в середине августа. И нынешнее лето внесло свои погодные коррективы.

Благодаря капельному орошению в этом хозяйстве арбузов уродилось на 20% больше. Всего же в области прогнозируют 5-7% роста урожая. И июльские ливни этому не помешали. Примерно через месяц должен созреть еще один урожай – поздних арбузов.

Несмотря на опасения, обильные дожди херсонским арбузам не помешали. Ягоды уже набрали достаточно и влаги и солнца. Поэтому у них достаточно сахара.

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Узнать, спелый ли арбуз на поле, помогут старые народные методы – посмотреть на хвостик ягоды.

И постучать по нему – спелая ягода должна звенеть.

Августовские арбузы славятся еще и низким содержанием нитратов, поэтому даже очень большую ягоду можно смело покупать.

У фермеров такие ягоды оптом стоят в пределах 3-х гривен за килограмм. На рынках и в магазинах будет на несколько гривен дороже. Чем больше затрат на логистику, тем выше цена. Кстати, херсонские арбузы в этом году снова поплывут в Киев по Днепру. Отправка знаменитой баржи анонсируют в ближайшие дни.

К слову, как выбрать арбуз и не отравиться нитратами .

Опубликовано Август, 02 в 17:07



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