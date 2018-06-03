Соревнования дронов и роботы-волонтеры: Best Robo Fest в Днепре
Монстр-кары, соревнования дронов, школа техники на колесах и робот-волонтер. В Днепре с размахом прошел фестиваль науки и техники – Best Robo Fest.
Десятки тысяч людей посетили одно из самых масштабных инженерных шоу в Украине.
Среди новинок фестиваля – RoboBUS. Это первая передвижная школа робототехники. Он спроектирован специально для обучения детей и взрослых в группах до 10 человек. Оборудован 3D-принтерами, компьютерами и роботами. Путешествует такой автобус всей страной. А все, чтобы дети и взрослые открывали для себя инженерию.
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Но наибольший ажиотаж вокруг робота-рекордсмена. Это самый большой робот Украины с технологической составляющей. Он – волонтер, оснащен купюро-приемником. Когда деньги попадают в механизм, сердце работа горит, и он начинает говорить. На фестивале робот собирает средства на благотворительность. А потом организаторы передадут его в собственность города, чтобы он продолжил свою благородную миссию.
К слову, сегодня в Киеве прошел уже традиционный двадцать шестой Пробег под каштанами.