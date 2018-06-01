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Соревнования украинских летчиков: лучший экипаж, пара и звено из четырех вертолетов

Армейская авиация совершенствует свое мастерство в небе над Ровенским полигоном.

Около сотни летчиков из четырех бригад устроили соревнования за звание лучшего экипажа, пары и звена из 4-х вертолетов.

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В небо поднимают Мі-24 и Мі-8. Все надо сделать быстро, точно и метко, чтобы уничтожить условного противника.

К слову, бойцы совершенствуют десантирования с вертолетов Мі-8 в тылу врага.

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