Изменения в Конституции, девальвация гривны и тарифы – чего ожидать в новом политическом сезоне

Под обновленным куполом этой осенью будет еще жарче чем обычно. Ведь со стартом нового политического сезона фактически начинаются и президентские выборы. Поэтому это будет сессия не важных решений, а громких заявлений, красивых обещаний и щедрого популизма.

Многие политические силы снова будут призывать обновить основной закон – такие намерения уже объявили Президент, Народный фронт, Батькивщина и радикалы. Глава государства предлагает, чтобы в Конституции был закреплен курс Украины в НАТО и ЕС. Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко тоже планирует кардинально обновить Конституцию и вернуть стране народовластие. За перераспределение властных полномочий и Народный фронт. Хотя все понимают, что собрать триста голосов за год до парламентских выборов невозможно.

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Пока же народные избранники не могут даже выбрать новый состав ЦИК и ею до сих пор руководит ставленник Януковича. При таких условиях правительству будет нелегко провести через парламент сбалансированный бюджет следующего года.

Хотя премьер обещает сделать все вовремя, но окончательно утвердить расходы будут чрезвычайно трудно, ведь перед выборами каждый будет тянуть финансовое одеяло в свой округ. Раздуют огонь политических споров и экономические трудности, и заметная девальвация гривны, и требование МВФ таки повысить тарифы на газ. Очевидно, что это повлечет за собой рост всей коммуналки, а затем товаров и услуг.

Ранее Факты ICTV сообщали, что

Опубликовано Август, 30 в 18:03



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