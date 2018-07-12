Изменить искривленные факты об Украине: программа Евгении Беспаловой в Новых лидерах

Восстановить информационную справедливость и улучшить имидж Украины в мире – программа Евгении Беспаловой в проекте Новые лидеры.

Сейчас Россия и проплаченные ею политики, часто портят впечатление от нашей страны откровенной ложью в СМИ. Итак, изменить эту ситуацию дело чести, как на войне.

Идея Евгении возникла, когда она читала шведскую Википедию, в которой украинцы – агрессивный народ, который беспрестанно устраивает революции, теряя свои территории.

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Поэтому иностранцы, прочитав такое, боятся к нам ехать. Евгения знает, как изменить искаженные факты о нашем государстве.

Евгения планирует создать прочный фундамент. Электронную открытую энциклопедию, где историю Украины на английском будут писать историки, а не зарубежные желтые СМИ. Чтобы привлечь внимание международных партнеров уже 12 раз вместе с мужем Евгения организует IT чемпионаты для разработчиков. В этом году в финале 100 самых талантливых.

К слову, справедливые зарплаты всем украинцам: проект Оксаны Жолнович в Новых лидерах.

Опубликовано Июль, 12 в 10:57



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