Смонтированное видео и взятка: новые детали судебного заседания по ДТП в Харькове
Зайцевой и Дронову еще продлили срок содержания под стражей. Слушание дела по трагическому ДТП с шестью погибшими продолжается и похоже закончится не скоро. Сегодня в харьковском суде выслушали многих экспертов, только до сих пор не нашли пропавшую нарколога Федирко.
Но изучали видео осмотра Зайцевой, которое проводила Федирко. Адвокаты водительницы лексуса настаивают: там видно что девушка не была под действием наркотиков. По видео не понятно – где начало обзора, где конец, а между первым и вторым куском не хватает аж 6 минут записи.
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Факты поговорили с обоими патрульными, которые присутствовали на медосмотре, они говорят – осмотр был полным, а суду показали смонтированное видео.
Кстати, выяснилось, что Федирко причастна к еще одному уголовному делу, его рассматривают в этом же суде, по данным следствия сын Федирко – Дмитрий якобы договаривался с ней о подделке анализа для другого водителя, за что получил взятку, на котором его и поймали.
К слову, Факты ICTV рассказывалио том, как Зайцева получила права – всплыл факт об автошколеПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!