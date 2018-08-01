Уничтожено миллион деревьев! Кто и почему вырубывает украинские леса

Окраина Киева. Соснам и дубам почти сотня лет. Рубить деревья на продажу здесь, как и в других киевских лесах категорически запрещено.

Но густой лес – чаще всего лишь возле дороги.

Деревья на опушке, почти гектар – срубили две недели назад. Экологи тогда на горячем поймали лесников, и сняли совсем не поврежденые деревья.

В Дарницкий лесном хозяйстве клянутся – почти все деревья были больные из-за короедов. Здоровхе не более 20%.

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Большинство после рубки продали как дрова, а остальные – на переработку. В этом году такой санитарной вырубкой уничтожили уже 11 га.

Киевские депутаты в действие масштабных вырубок не верят. В начале июля они проголосовали за абсолютный запрет сплошных санитарных вырубок.

Правда, до сих пор документ не вступил в силу – его не опубликовала в официальном ведении. По данным всемирной системы мониторинга лесов, в течении последних 15-ти лет вокруг Киева уничтожили более 2 тыс. га зеленых насаждений – а это примерно 1 млн деревьев. Экологи добавляют – столица вошла в черную десятку регионов Украины, где больше всего беднеют зеленые легкие.

К слову, незаконная вырубка и контрабанда леса в Украине – новые штрафы и наказания.

Опубликовано Август, 01 в 19:37



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