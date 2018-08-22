Снижение госдолга и монетизация субсидий – планы Кабмина на ближайшее время

Кабмин вернулся с каникул, обновил фасад и приступил к новому раунду борьбы за экономику. С 2005 года и до 2013 государственный долг Украины рос космическими темпами. С 12 до более 60 млрд долларов. Например, во время правления Януковича за три года умудрились одолжить более 30 миллиардов долларов. На обслуживание долга в этом году Киев потратил 130 миллиардов гривен. Отсюда, в частности, и давление на гривну, которая в конце лета начала падать.

Чиновники расписали стратегию, как эти деньги отдавать. Прежде всего, постараются перевести долларовые долги в гривну, больше одалживать на внутреннем рынке. Также продолжат сотрудничество с МВФ и уже начатые реформы. Программа максимум – за два года снизить госдолг с нынешних более 60 до 49% от ВВП.

Читайте: Кабмин назначил и.о. министра финансов

Украина должна выбраться из одних займов до тех пор, пока надо будет отдавать другие. Напомним, часть нашего долга 2015 удалось списать, а часть – отложить.

Еще одна тема – субсидии. Их уже переназначили 2,5 млн украинцам. Составляя же реестр, государство смогло выявить и мошенников, которые получают субсидию, где только могут. Монетизировать субсидии государство обещает в следующем году.

К слову, Факты ICTV сообщали, что 50 тыс. украинцев лишат субсидий

Опубликовано Август, 22 в 16:37



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.