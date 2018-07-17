Измена, унижение и слабость – почему в США раскритиковали Трампа после встречи с Путиным

“Измена” – таким обвинением встретили в Соединенных Штатах президента Дональда Трампа по возвращению с саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

Возмущение начало закипать еще перед началом, когда Трамп, так сказать, посыпал голову пеплом, заявив, что в нынешних, худших дальше некуда, отношениях между Америкой и Россией виноваты американцы. Бывшая Госсекретарь и соперница Трампа на выборах Хиллари Клинтон не поскупилась на сарказм в Twitter.

Замечательный чемпионат мира. Вопрос к Президенту Трампу, пока он встречается с Путиным: “Вы знаете, за какую команду играете?”.

Когда Путин и Трамп вышли на пресс-конференцию после нескольких часов общения, сначала лицом к лицу, а затем в составе делегаций, обозреватели отметили, что американский лидер, по сравнению с хозяином Кремля, выглядел “как неуверенный в себе младший партнер России”.

Смотрите: Без драматизма! Что говорят эксперты о встрече Трампа и Путина

Об острых вопросах говорил только Путин – конечно в выгодном для него ключе. Трамп преимущественно отмалчивался, в том числе и в отношении Украины. Лаконично передал свои впечатления от пресс-конференции бывший глава ЦРУ Джон Бреннан.

Это было не что иное, как предательство. И не только потому, что комментарии Трампа были идиотскими. Он вообще в кармане Путина.

Сдержаннее, но тоже возмущенно, отреагировали и действующие чиновники-сенаторы. Причем и оппоненты Трампа – демократы, и его соратники-республиканцы.

Американские политики возмущены тем, что Трамп полностью встал на сторону Путина, и не для американской публики, а для всего мира и в присутствии московского обладателя заявил – не думает, что Россия вмешивалась в американские выборы. В сенате позицию Трампа на саммите назвали “слабой”.

Разведочное сообщество подтвердило российское вмешательство. Компании-владелицы соцсетей – Facebook, Twitter, YouTube – подтвердили российское вмешательство. Наши страны-партнеры со всей Европы подтвердили российское вмешательство. И после этой пресс-конференции пора, когда люди в Сенате имеют встать и спросить у президента: “На чьей вы стороне?”.

К слову, президент РФ Владимир Путин посоветовал президенту США Дональду Трампу “ настроить Украину на выполнение Минских соглашений”.

Опубликовано Июль, 17 в 13:57



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.