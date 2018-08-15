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Сделали операцию не там, где нужно: помогите Ярославе спасти жизнь

Нашей помощи нуждается 16-летняя Ярослава с Киевщины. Уже 4 года девочка страдает от страшных болей в бедре. Уже не помогают даже самые сильные лекарства.

Наши медики поставить диагноз не могут – вместо того, провели несколько безуспешных операций и не там, где надо – боль не исчезла, а появилась еще в одном месте.

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Теперь все надежды, чтобы просто установить диагноз и наконец, начать лечение. Помочь согласились в Швейцарии, однако сумма нужна невероятная – 105 тысяч евро и это только на лечение одного из образований.

Номер карты ПриватБанка: 5168 7427 1802 9741

Получатель: Кузьменко Татьяна Юрьевна

К слову, киевские медики провели уникальную операцию недоношенному младенцу.

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