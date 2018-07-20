Сделать Немешаево городком будущего – проект Сергея Замидры в Новых лидерах

Стать примером для всей Украины – Сергей Замидрна создал программу Умный городок и отправился на Новые Лидеры. Здесь он надеется победить и создать из Немешаево поселок будущего.

Все начинается с человека, убежден председатель. Это прежде всего прозрачность управления, качество услуг, новые сервисы, которые облегчат доступ жителей к услугам тем самым увеличат понимание власти и общества.

Настоящий промоутер современных технологий – Сергей Замидра, уже более 2 лет возглавляет десятитысячный поселок Немешаево в Киевской области. Здесь разрабатывает проект Умный городок. Идея появилась еще в студенческие годы.

Сергей учился в парижской школе Государственного управления, по обмену ездил в Германию, Норвегию и Турцию. Еще тогда лучшие мировые хай-тек идеи хотел привезти в Украину.

Смотрите: Как научиться экономить – проект Сергея Вожжова в Новых лидерах

В Немишаеве ввел электронный билет льготникам. Воплощение стоило 10 тыс грн, сэкономили 270 тыс. Этим проектом уже заинтересовались не только в других украинских городах, но и в Польше.

Улицы в Немишаеве освещаются автоматически, без участия человека – компьютеры сами понимают, когда начинает темнеть. Новые идеи предлагают и в Немишаевском молодежном парламенте – юные жители создают электронную базу населения.

В агротехничий колледж Немешаево пригласили 70 лучших воспитанников киевского дворца детей и юношества, они исследуют качество воды и воздуха.

На полях института картофелеводства, что в Немишаеве вместе с израильскими партнерами применяют современные экологические технологии – с помощью беспилотников видят, где на полях колорадские жуки или признаки болезни на листьях, благодаря этому меньше используют химикатов.

Реализовать лучшие мировые практики, распространить их в Украине и создать прогрессивную громаду – главная цель Сергея Замидры. А победа в проекте и миллион гривен поможет быстрее осуществить задуманное.

К слову, как стать фермером и создать кооператив – проект Владислава Гуленко в Новых лидерах.

Опубликовано Июль, 20 в 11:50



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.